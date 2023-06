24h du Mans : nuit blanche à pleine vitesse

Au Mans, quand le soleil fléchit et que survient la nuit, c'est parfois le début des ennuis. Pourtant, on ne peut pas dire que le problème principal sur le circuit ce soit l'absence de luminosité. Une heure du matin, des adultes encore déchaînés, mais des plus petits qui commencent à s'effondrer. Près de la piste, Antoine Jarry, ostéopathe, va réveiller son pilote. C'est l'heure d'activer ses réflexes : des lampes sur lesquelles il faut taper le plus vite possible, des balles de tennis à ne pas laisser tomber... tout pour permettre au pilote de se concentrer tout de suite. Aller plus vite, toujours plus vite, chaque seconde est comptée. Et en même temps, la moindre erreur sur la piste, ruine tout espoir de victoire. Alors, les supporteurs parfois déçus peuvent se consoler devant un parking modestement rempli de Ferrari. Les tribunes se vident, les paupières se ferment. Et parfois comme les Lilian, on est pris au piège par un ami trop vite endormi. Il est 5h30 du matin, la lumière revient. Bientôt, le drapeau à damier sera agité sur la ligne d'arrivée. TF1 | Reportage S. Millanvoye, B. Hacala