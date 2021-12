25 ans de succès : inusables Pokémon !

Le musée, c’est le nom donné par Gabriel à la chambre de ses parents. Ici, il n’y a pas 10, pas 100, mais 800 peluches Pokémon. Gabriel connaît par cœur les 900 Pokémon. Il en est fan depuis tout petit. Comment pourrait-il en être autrement avec une mère comme Laetitia ? Les Pokémon, elle a ça dans la peau. Sur son pull et jusqu’au bout des chaussures. En 20 ans, elle a dépensé des dizaines de milliers d’euros pour ces produits dérivés. Elle y passe toutes ses économies. Les Pokémon n'ont jamais eu autant de fans, 25 ans après leur création. Ils se comptent en millions sur Internet. Même chose dans les magasins où les produits dérivés sont toujours plus nombreux et toujours plus demandés. Ici, 6 des 10 jouets les plus vendus sont des jouets Pokémon. La première place revient aux cartes : 15 millions de paquets cette année 2021. Et certaines se vendent à prix d’or : 2 000 euros pour cette carte première génération. Aux enchères, un modèle édité en 1999 a été vendu à 12 000 euros. Les vieilles cartes deviennent des pièces de collection. Leur valeur a explosé pendant le premier confinement. La nostalgie fait vendre. Et ça, les géants de Pokémon l’ont bien compris. Pour Noël, ils viennent de rééditer une version sortie en 2007. Un choix gagnant, c’est le jeu vidéo le plus vendu en France cette semaine. T F1 | Reportage J. Cressens, S. Fortin, A. Gaudin