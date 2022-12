25 décembre : une journée particulière

Ce dimanche matin à Nice (Alpes-Maritimes), il y a un constat : le père Noël a bien fait son travail. "C'est comme ça que le père Noël nous a gâté aussi. Quand les enfants sont heureux, on est heureux", confie une mère de famille. Pour Joseph, une trottinette en cadeau, il est plutôt satisfait. Sur la promenade des Anglais, session décrassage après un repas de réveillon copieux... pas facile. "Ça fait un bien fou de pouvoir éliminer les excès de la veille effectivement", explique un Niçois. Le mercure affiche 15 degrés. Sur la plage, certains ne boudent pas leur plaisir et s'offrent un bain de soleil. Selon des Niçoises : "c'est ce qu'on fait avant d'attaquer un autre repas lourd" ; "c'est la définition du bonheur". Pour d'autres, pas le temps de se prélasser. Ils sont au travail même un 25 décembre. "Travailler à Noël, c'est important je pense", explique Éric Hernandez, gérant d'un café. À Nice, pour un Noël réussi, il faut respecter une autre tradition, celle du bain de Noël. Cette fois, même le père Noël se jette à l'eau. TF1 | Reportage S. Boujamaa, C. Guérard