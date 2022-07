26 heures d'escale : un voyage sans fin...

Ces touristes viennent d’atterrir à Tahiti après avoir passé 26 heures bloqués dans l'aéroport de San Francisco. L'avion de la compagnie low-cost French Bee est parti de Paris le 21 juillet à 18h30 et est arrivé à San Francisco à 20h50. L'escale est censée être courte avant de repartir pour Papeete. À cause d'un incident technique, le vol est reporté, et même annulé. Les 390 passagers patientent sans manger et sans boire. Après plusieurs heures, ils ont droit à ces petites bouteilles et à des yaourts. Une vidéo a été postée sur les réseaux sociaux par une passagère. On la voit errer dans la zone de transit avec son bébé pour chercher un endroit où dormir. Comme beaucoup, elle passe la nuit à même le sol. La compagnie, de son côté, nous assure que "tous les passagers se sont vus proposer une chambre d'hôtel. Mais par peur de rater le vol, un certain nombre a fait le choix de rester à l'aéroport". Comme le prévoit la réglementation, les voyageurs devraient être indemnisés à hauteur de 600 euros chacun. TF1 | Reportage Q. Fichet, A. Benaouina