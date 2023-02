27 jours sans pluie : du jamais-vu en hiver

La Garonne est ce vendredi à un tiers de son niveau classique. Et en cette période de reproduction, même les poissons manquent de place pour se nicher. Les relevés de débit entre Toulouse et Bordeaux sont éloquents. À Tonneins, c'est 164,3 m?³/s, quatre fois moins que la normale. Ce déficit de pluie arrive après une année 2022 déjà très sèche. Et s’il ne pleut pas cet hiver, ce ne sont pas les pluies de printemps qui suffiront à recharger les nappes. Ce déficit en eau, un viticulteur bordelais le constate aussi sous une chaleur qui n’a rien d’hivernale. Lui, qui l’an dernier, avait déjà perdu 25% de son rendement à cause, notamment, de la sécheresse. La Garonne sert précisément à irriguer les cultures quand elles manquent d’eau, alimenter les foyers en eau potable, produire de l’électricité, et même refroidir la centrale nucléaire de Golfech. Alors, cette année, les gestionnaires de la précieuse ressource anticipent. L’hiver n’est pas fini, il reste un mois et demi pour recharger les nappes. Des pluies abondantes sur toute la France sont attendues en milieu de semaine prochaine. TF1 | Reportage S. Pinatel, S. Petit, P. Mislangue