2ème épisode de grève à la SNCF : découvrez les prévisions pour dimanche 8 avril

Le nouvel épisode de la grève à la SNCF débute ce samedi 7 avril au soir. Cette fois-ci, il tombe en pleine période de départ de vacances. Pour cet acte 2, la compagnie ferroviaire prévoit un trafic un peu moins perturbé par rapport à mardi et mercredi dernier, avec un TGV sur cinq et un TER sur trois en circulation. En effet, seuls 35% des cheminots indispensables à la circulation des trains seront en grève. Cependant, les usagers de la SNCF feront toujours face à deux jours de galère. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 7 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.