3-MMC : la drogue qui affole les stups

Le même mode d’emploi, la même couleur, sauf que cette poudre n’est pas issue d’une plante comme la cocaïne. C’est une drogue de synthèse, tout aussi dangereuse, fabriquée à partir de substance chimique. Consommateur de longue date de produit stupéfiant, Antoine l’a découverte l’an dernier. Il ne peut plus s’en passer en soirée. La 3-MMC, surnommée la cocaïne du pauvre, pour son prix très abordable. Moins cher, mais tout aussi dévastatrice. Hallucination, paranoïa, arrêt cardiaque. Rien qu’en région parisienne, cette drogue a causé la mort de sept personnes en 2021. S’en procurer est pourtant simple. En quelques clics sur des sites spécialisés dans la vente de drogue de synthèse, ou bien par un simple message envoyé à des dealers qui inondent leurs clients de publicités illégales. Au menu, de la Caroline, nom de code de la cocaïne, des Taz de l’ecstasy. Et depuis peu à la carte, la 3-MMC, la nouvelle drogue du moment. Pour vérifier, nous contactons un trafiquant et lui passons commande. Il nous donne rendez-vous seulement une heure plus tard. Nous filmons en caméra cachée. Pour ne pas éveiller les soupçons, la transaction se fait dans sa voiture en roulant. Parmi toutes les drogues dures, ces sachets de 3-MMC font partie des meilleures ventes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage J. Cressens, V. Abellaneda