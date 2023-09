30°C en Bretagne : enfin l'été !

Déplier le parasol est un geste qu’on avait presque oublié en Bretagne. Un plein soleil dans l'après-midi de ce dimanche 3 septembre, une température ressentie de 38°C, c'est très loin des températures automnales des dernières semaines, à tel point que des vacanciers en ont oublié un indispensable, la crème solaire. Un peu plus tôt, ce matin, il faisait déjà 25°C à 9 heures et demie. Les vacanciers venus du Lot-et-Garonne, n’en attendaient pas autant. Ils ont le sourire, les gérants du camping aussi. Christel Jahouel, co gérante du Camping-Caravaning 3 étoiles « Kerscolper » confie qu’ils ont fait 20% de réservation de plus par rapport à l’année dernière. Pour déjeuner au soleil, il fallait avoir un peu de patience. La salle du restaurant Le Sans Souci à Bénodet est complète alors en cuisine, on se retrousse les manches. Juste en face, certains ne résistent pas à piquer une tête. Il fait 17° dans l’eau, de quoi nous rappeler qu’on est tout de même en Bretagne. En revanche, les températures de l”air estivales devraient se maintenir jusqu’à mercredi. TF1 | Reportage C. Ebrel, J. Denniel