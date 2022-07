35 degrés en Isère : la fraîcheur à tout prix

Il fait 35 degrés sur les berges de l’Isère et elles sont désertées. Mais où les vacanciers sont-ils donc passés ? Nous les trouvons 30 mètres sous terre, dans les grottes du Vercors où le thermostat est réglé à treize degrés. On y apprécie même les gouttes de stalactites. Une dame a presque froid. Alors imaginez y trouver refuge à l’ère glacière. Tout comme les jardins à fontaine pétrifiante et ses eaux à onze degrés. Rassurez-vous, il n’y a eu aucun vacancier pétrifié. L’effet est plutôt celui d’un brumisateur. Les vacanciers sont comme un poisson dans l’eau, à l’ombre d’une forêt de bambous, pieds nus dans le ruisseau, ou à percer les secrets des plantes tropicales qui, elles, n’ont pas peur d’être en surchauffe. Et les moines chartreux, avaient-ils la recette contre la canicule ? Eux, qui avaient élaboré leur célèbre liqueur dans une cave à douze degrés. Il va quand même falloir ressortir de cette cave, car il n’y a pas de lit, ni même un tonneau à louer jusqu’à mardi, jour où le mercure baissera enfin. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russel.