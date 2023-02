360 vols par jour : des voitures si vulnérables

Des voleurs aux méthodes redoutables s'emparent des voitures, sans même besoin de casser une vitre. On peut voir dans les mains des voleurs, dans les images, des boîtiers capables d’intercepter des signaux des clés électroniques. Le premier se rapproche de la maison de la victime, où se trouve la clé. Le signal est envoyé au boîtier du complice. La berline s’ouvre en quelques secondes et démarre tout simplement. La technologie présente dans nos voitures modernes, les a-t-elle rendues plus vulnérables ? Un garagiste nous confirme que ces boîtiers, nécessaires aux diagnostics électroniques, peuvent servir aux voleurs. Il y a des systèmes de protection, mais le problème, c’est que seuls 5% des modèles les plus récents sont équipés. Ces boîtiers, qui permettent d'accéder aux données de plusieurs marques de voitures, se trouvent sur Internet à quelques centaines d’euros, pour les professionnels et particuliers. La réglementation européenne impose aux constructeurs automobiles de rendre leurs données automobiles accessibles à tous. TF1 | Reportage I. Bornacin, E. Vinzent, B. Hacala