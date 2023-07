37,9°C à Lyon, la canicule s'installe

Dans le centre de Lyon en plein après-midi, des rues étrangement calmes et une question : où sont passés les Lyonnais ? De la place Bellecour aux Berges du Rhône, la fournaise est de retour, soit 38 degrés avec des pointes à 41°C en plein soleil. Pour les habitants, le moindre effort est une épreuve. Pour ce deuxième week-end de soldes, un arrêté préfectoral autorisait les commerces à ouvrir ce dimanche, mais à cause de la chaleur, beaucoup ont préféré baisser le rideau. Une fréquentation décevante même pour les vendeurs de glaces. Il faut rester à la maison ou se précipiter à la piscine. Pour se baigner, les Lyonnais devraient être patients. Certains ont fait la queue plus de deux heures. Pour gérer l’affluence, la ville limite les baignades à des séances de quatre heures trente maximum. Et si vous êtes allergique à la foule, dernier refuge, le cinéma et ses salles de projection climatisées à vingt-trois degrés. Dans la vallée du Rhône, selon Météo-France, ce premier épisode de canicule devrait durer jusqu’à mardi prochain. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys