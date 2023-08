37°C à Grenoble : la fraîcheur à tout prix

Le son rafraîchissant des brumisateurs est un son que Mohamed connaît bien. Huit quartiers de la ville de Grenoble en sont équipés. Ils offrent un court moment de répit, dans la chaleur étouffante. En plein après-midi, il fait 37 degrés. Les rues se vident à mesure que la température monte. Lorsque la ville est placée en vigilance canicule, certains parcs sont ouverts 24 heures sur 24. Si vous découvrez Grenoble comme nous et êtes à la recherche d'un point d'eau ou d'un lieu climatisé, la municipalité a créé une application. Il s'agit d'une carte qui répertorie tous les îlots de fraîcheur. "C'est une super idée pour pouvoir remplir les bouteilles et tout ça", selon une passante. Notre choix s'est porté sur un musée. Lors des journées de canicule, la fréquentation augmente de 30%. Au guichet, on apprend que l'accès est gratuit. Nicolas et Anna en profitent pour admirer les tableaux hollandais et échapper quelques heures à la fournaise. Les Grenoblois devront encore supporter ce pic de chaleur plusieurs jours. L'accalmie n'est pas prévue avant mercredi prochain. TF1 | Reportage L. Merlier, J. Clouzeau