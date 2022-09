37°C dans le Sud-Ouest : des pics de chaleur en septembre

Avec les fortes chaleurs, c’est encore dans l’eau qu’un groupe d’amis se sent le mieux. Il s’agit des locaux habitués aux belles journées de septembre. Mais aujourd’hui, les températures sont dix degrés au-dessus des normales de saison. Une mère et sa fille viennent de Madrid. Elles ne s’attendaient pas à une telle chaleur. “Il fait un peu plus chaud ici. Cette semaine, il a fait plus doux à Madrid. Moi, ça m'inquiète un peu parce que je pense au changement climatique, c’est sûr. Mais bon voilà, si c’est qu’il y a, on profite. Et voilà, on n’a pas le choix”, explique-t-elle. Pour un couple de Normand, il est impossible de rester sur la plage. Ils passent l’après-midi à l’ombre avec des rafraîchissements. Xavier Lopez, artisan glacier, n'a pas une minute de répit. “C’est une journée ! Ça va descendre demain, mais c’est excellent”, réagit-il. Les bons résultats de cet été se poursuivent en septembre. Demain, le thermomètre devrait encore monter jusqu’à 38 degrés dans le Sud-Ouest, avant une chute de température à partir de mardi. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Brousseau