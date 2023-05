40 00 pèlerins dans un village de 1 000 habitants

Ils sont trop nombreux, le terrain qui appartient aux organisateurs ne suffit plus. Alors les fidèles se sont étalés, notamment sur la propriété d’un agriculteur. Malgré les précautions prises, l’agriculteur va perdre une partie de sa récolte. Depuis plusieurs jours, dans le Loiret, les pèlerins se recueillent au rythme des prêches. Les autorités pensaient accueillir 20 000 membres de la communauté évangélique Vie et Lumière, ils sont finalement 40 000 à avoir répondu à l'appel. Avec leurs caravanes, certains ont fait des centaines de kilomètres. Cette présence massive entraîne des tensions, embouteillages, détritus jonchant le sol. Et si des toilettes ont été installées aux alentours, ce n’est pas suffisant pour les pèlerins. Des images sont filmées par une riveraine, en colère par le comportement d’un pèlerin, qui faisait ses besoins dans la forêt. Un peu plus loin, le maire, Jean-François Darmois, montre des branchements sauvages. Selon lui, les raccordements précaires sont très dangereux. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage B. Guenais, T. Misrachi