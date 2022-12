40 jours dans la jungle : une expédition pour science

À l'institut du cerveau, un exercice un peu particulier se déroule sur le parking. Dix hommes et dix femmes sont venus passer des tests physiques et psychiques. Ils sont infirmiers, réservistes, développeurs informaticiens. Mais dès lundi, ils deviendront explorateurs. Christian Clot, de l'Human Adaptation Institute, a lancé un appel pour vivre une expédition, une aventure humaine hors du commun. Ce chercheur explorateur a déjà mené plusieurs expéditions, seul, dans les climats les plus hostiles. Cette fois, c'est en groupe qu'ils vont affronter la chaleur humide de l'Amazonie en Guyane Française, les terres glacées de la Laponie et le désert aride en Arabie Saoudite. Avant leur départ, pendant 48 heures, des spécialistes observent comment fonctionnent leurs cerveaux. Sens de l'orientation, perception des odeurs, des couleurs... Autant de tests qu'ils devront refaire régulièrement sur le terrain ainsi qu'à l'arrivée. Dans les trois endroits différents où ils vont se rendre, les changements de climat pourraient dérégler leur sens, changer leur posture mais aussi modifier leurs émotions. Le départ est imminent. Leur avion atterrira en Guyane lundi matin. TF1 | Reportage L. Kebdani, M. Simon, S. Pinatel