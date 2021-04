40 jours dans une grotte : les volontaires se déconfinent

Quarante jours sans aucun contact avec l'extérieur et sans lumière naturel, les 15 participants ont pris leurs habitudes. Pédaler pour recharger des batteries ou encore chercher de l'eau dans un lac suspendu à 25 mètres de hauteur. Mais sans horloge, sans repère de temps, aucun ne se doute que l'expérience touche à sa fin. Jeremy Roumian, directeur des opérations expédition "Deep time", est en chemin vers la de Lombrives. "ça va être évidemment un choc, une émotion intense forcéement", dit-il. C'est le gardien du temps. Et c'est lui qui va leur annoncer que les 40 jours sont écoulés. " Là, on va tomber sur l'équipe, ceux qui seront réveillés. Pour certains, ils viendront de se lever, pour d'autres, ce sera la fin de journée", poursuit-il. Comment notre horloge biologique se comporte-t-elle en l'absence de repère ? Comment notre corps s'adapte ? Ces 40 jours devraient permettre de répondre à de nombreuses questions. Une cinquantaine d'expériences scientifique ont été réalisées. Leur retour à l'air libre est prévu demain matin. Des examens se poursuivront dans plusieurs jours encore pour mesurer les effets physiques, mais aussi psychologiques de ce confinement sous terre.