40 jours sous terre : la formidable adaptation du corps humain

Après 40 jours passés sous terre dans la pénombre isolée du monde et du temps, le cerveau de Marina Lançon, guide en tourisme d'aventure, s'est peut-être modifié pour s'adapter à l'épreuve. Et c'est une question que cette aventure scientifique nous pose à tous : après des mois de pandémies, est-ce que vivre une situation de crise ou de stress modifie notre cerveau et notre comportement ? Pour Marina, comme pour les 14 autres équipiers de l'expédition Deep Time, le temps dans la grotte de Lombrives s'est ralenti. Et à l'issue des 40 jours, elle pensait n'en avoir passé que 29. Deux mois après être sortie de la grotte, les 15 équipiers avaient donc rendez-vous à l'Institut du Cerveau à Paris pour une batterie d'examen. Car c'est le but de cette expédition, imaginée par Christian Clot, fondateur de "Human Adaptation Institute", comprendre comment l'Homme s'adapte à des situations extrêmes. Tiphaine Vuarier, psychomotricienne, gère encore l'effet de cette expérience hors du temps. "Je suis toujours en retard alors que normalement, je suis toujours à l'heure. J'ai du mal à m'organiser" se confie-t-elle. Et pour Kora Saccharin, analyste en intelligence économique, c'est le retour à la vie normale qui l'a perturbée quelques jours. "J'ai trouvé qu'il y a beaucoup de choses à gérer et j'étais très distraite, ce qui ne m'arrive absolument pas dans la majorité du temps. Par exemple, j'ai failli oublier mon bagage que j'avais mis en soute", dit-elle. Malgré tout, ils se sont adaptés à l'entrée comme à la sortie de cette grotte. Et pour chacun d'entre eux, cela ne fait aucun doute, le groupe a aidé à cela. Il faudra encore attendre des mois pour que neurologues, biologistes ou spécialistes du comportement livrent les résultats de cette expédition scientifique et humaine pour comprendre comment chacun a perdu ses repères avant de trouver ensemble les moyens de s'en affranchir.