44 départements à 90km/h : les radars ne suivent pas

Flashé, parce que le radar était mal réglé, c'est la mésaventure de nombreux automobilistes avec le passage de la vitesse autorisée de 80 à 90 km/h dans certains départements. Par exemple, une automobiliste s'est plainte sur Twitter après avoir reçu une amende de 135 euros pour avoir fait du 88 km/h au lieu de 80, sur une route à 90. Les panneaux ont beau être changés, le réglage des radars n'est pas toujours actualisé en temps et en heure. Comment expliquer ce couac administratif ? François Tarrain, rédacteur en chef adjoint chez Auto Plus, nous explique qu'il s'agit probablement d'un problème de communication entre le service de l'État et le département qui décide de déroger à la règle de 80 km/h. Comment contester un PV injustifié ? Nous avons demandé conseil à Rémy Josseaume, avocat et responsable de la Commission droit routier au barreau de Paris. Rappelons également que vous avez 45 jours pour contester votre procès-verbal. Depuis jeudi, l'Ardèche est devenu le 44ème département à relever la vitesse à 90km/h sur ses routes secondaires en attendant l'Yonne, d'ici la fin de l'année. TF1 | Reportage J. Roux, V. Abellaneda, F. Couturon.