47 morts dûs aux intempéries : la côte Est était-elle bien préparée ?

L’eau arrive jusqu’aux toits des habitations. Voici le visage du New Jersey après les inondations. Ce stade de la ville a été submergé jusqu’aux gradins. Dans la région, le bilan s’élève actuellement à 47 morts dont au moins 13 à New York où de nombreux habitants se sont retrouvés piégés dans leur appartement en sous-sol. Voilà avec quelle puissance l'eau s’est introduite dans les habitations. Montant jusqu’aux genoux des résidents et parfois, encore bien plus haut. Avec sa femme, Dany Ong a échappé à la mort de justesse. Il est sorti par ce trou juste à temps. Comment expliquer ce lourd bilan ? Les New Yorkais ont-ils été mal informés du danger ? Dans la nuit de mardi à mercredi, 80 millimètres d’eau sont tombés en une heure, bien au-delà du précédent record 50 millimètres. Cette catastrophe historique s’explique par la rencontre entre la tempête Ida et un front froid juste au-dessus de New York. Le phénomène a, visiblement, surpris les autorités. Sur les réseaux sociaux, la première alerte de la météo nationale a seulement été donnée à 21 heures 28. En résultat, de nombreux Américains avaient quand même pris leur voiture. Nombreux sont décédés à l’intérieur, surpris par la montée des eaux. Ce vendredi, le maire de New York a annoncé la mise en place de nouvelles mesures. Face à l’ampleur de la catastrophe, le président américain est en route pour la Louisiane. Il devrait répéter la nécessité absolue de la lutte contre le réchauffement climatique.