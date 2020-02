47Ter et Amoranno, des artistes qui se font connaître grâce aux réseaux sociaux

Si le groupe 47Ter était encore inconnu du public il y a trois ans, à l'aide des réseaux sociaux, il savoure désormais son succès. En tournée dans tout le pays, leur dernier tube intitulé "Côte ouest" est déjà disque de platine. Amoranno alias Lucas, lui, est en quête du succès et passe la majeure partie de son temps en studio, installé dans le sous-sol de la maison familiale. Il sortira son premier album en avril prochain sur Instagram. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/02/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.