48H à Gennevilliers, plongée au cœur de la crise

Dans les quartiers les plus défavorisés du territoire, on subit déjà de plein fouet la récession. Au début du confinement, notre équipe était allée à Gennevilliers (Hauts-de-Seine). Cette ville concentre le plus grand nombre de logements sociaux de l'Hexagone. Nous y sommes retournés deux mois après, avec pour guide Christophe Vergnaud, un gardien d'immeuble pour OPH, premier témoin de cette vie quotidienne devenue de plus en plus difficile. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.