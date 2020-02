48h avec les migrants piégés en Bosnie

En Europe, les migrants ont de plus en plus de mal à trouver une porte d'entrée. Face aux risques de naufrages, les candidats à l'exil contournent désormais la Méditerranée, et tentent de passer par la Bosnie. Ils seraient plusieurs milliers à attendre dans la ville de Bihac, près de la frontière croate. Et ceux qui ont échoué, errent aux bords des routes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.