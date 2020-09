48h en immersion avec les sauveteurs de l'Abeille Liberté

Ils sont quatre remorqueurs de haute mer dans l'Hexagone à porter secours aux bateaux en perdition. Les Abeilles sont de puissants navires capables de prendre en charge d'immenses porte-conteneurs. Et parmi les derniers-nés de la flotte, l'Abeille Liberté qui est rattaché au port de Cherbourg. C'est une machine surpuissante capable d'affronter les pires situations météo. Pendant 48h, son équipage nous a accueillis à bord. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.