49-3, Lola, salaires… Ce qu’il faut retenir de l’interview de Marine Le Pen sur TF1

Le gouvernement n’a pas eu le choix selon Marine Le Pen parce qu’il n’a pas du tout anticipé la réclamation des salariés, qui face à des profits exceptionnels, n’ont pas vu une amélioration de leur situation. Le gouvernement aurait donc dû anticiper. Les Français sont confrontés à une double peine, alors qu’il n’y a aucune mesure apportée par le gouvernement sur les salaires. Beaucoup de chefs d’entreprise auraient dit à la présidente du groupe RN qu’ils voient bien que les salaires sont trop bas, qu’ils voient bien qu’ils ont besoin d’augmenter le salaire, mais pour beaucoup, ils n’arrivent pas, notamment les TPE/PME, à augmenter les salaires de 10% et d’assumer en même temps la charge des augmentations des charges patronales. Mais le gouvernement refuse encore une fois d'appliquer la mesure, selon elle. Le Pen souligne que le gouvernement manque du sens du compromis, qu’il n’a pas compris le résultat des élections législatives. Les Français ont dit qu’il doit accepter des compromis. Le gouvernement refuse de modifier sa feuille de route et de tenir compte de ce que les électeurs ont dit et il utilise le 49-3 comme un outil de contournement de la volonté démocratique exprimée. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en en-tête de cet article.