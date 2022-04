49 millions d'électeurs : aux urnes citoyens !

Dans tout l'Hexagone, la même chose se répète. Il faut visser les derniers écrous, installer les derniers rideaux et s'assurer que les isoloirs seront prêts. Et il faut aller vite. L'urne ne sera installée que demain matin, ici, comme dans les 65 487 bureaux de vote ouverts pour l'occasion, à l'intérieur desquels les électeurs doivent respecter quelques règles. À J-1, une piqûre de rappel s'impose. Pour pouvoir entrer dans l'isoloir, il vous faudra absolument présenter une pièce d'identité et pourquoi pas votre carte d'électeur. Cette dernière n'est pas obligatoire, mais elle vous permettra de savoir où voter, cela pourrait être utile. Si en partant de chez vous, vous oubliez votre carte d'identité, vous pouvez utiliser votre carte vitale avec photo, votre passeport ou encore votre permis de conduire. D'autres documents sont acceptés, la liste complète sera affichée à l'entrée. Le masque ne sera pas obligatoire dans le bureau de vote, mais il reste recommandé. Des masques sont mis à la disposition des électeurs en cas de besoin. Cela peut s'avérer utile, car même s'ils sont testés positifs au Covid, les électeurs peuvent se rendre aux urnes. Pour ne prendre aucun risque, il y a toujours la procuration. Plus d'un million d’électeurs en ont fait une. Comment faire si vous devez voter plusieurs fois ? T F1 | Reportage C. Diwo, G. Vuitton