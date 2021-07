4e vague : ces exemples européens donnent des raisons d’espérer

Au même moment dans plusieurs régions d'Europe, l'épidémie recule pour la première fois depuis un mois. Une lueur d'espoir. En Catalogne par exemple, après plusieurs semaines des contaminations, la tendance s'est inversée. Plus particulièrement chez les jeunes. Il y a dix jours, il y avait 1 800 cas pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, c'est désormais à près de 1 400. Pour le Dr François Lamotte, médecin français à Rosas en Catalogne, l'explication est simple. Il affirme que les gens commencent à faire beaucoup plus attention. Selon lui, on voit que donne des restrictions telles que la fermeture des discothèques, l'interdiction des rassemblements de plus de dix personnes et un couvre-feu à une heure du matin. D'autres pays d'Europe voient aussi leur situation s'améliorer, comme les Pays-Bas ou le Royaume-Uni. Ce dernier enregistre encore 46 000 cas en moyenne ces sept derniers jours, mais une baisse s'amorce. Un scénario que l'on pourrait observer dans quelques semaines dans l'Hexagone. La suite dans le reportage ci-dessus.