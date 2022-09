5 % ou 10 % : pourquoi les supermarchés font-ils des remises ?

Lorsqu’il s’agit de comparer les promotions entre différentes enseignes, certains ont leur magasin préféré. Pour convaincre les clients, les supermarchés se sont lancés dans une bataille des promotions avec une grande nouveauté : des remises sur l’ensemble des produits du magasin. Chez Casino, c’est moins 10% sur tout le magasin. Mais comment l’enseigne fait-elle pour s’y retrouver financièrement ? D'abord, elle fait payer les clients : 3,75 euros par mois pour la carte de fidélité. Ensuite, ce genre d’offre leur permet d’augmenter le volume des ventes. En caisse, les clients arrivent avec de gros caddies et rentabilisent leur carte. Chez Lidl, l’opération se remarque dès l’entrée en magasin et s'affiche ensuite partout à l’intérieur. La différence avec ses concurrents, il suffit de s'abonner gratuitement et vous avez moins 5% sur un plein de course dès 50 euros, une seule fois par mois. Mais, là encore, quel est le secret de l'enseigne ? En fait, elle perd de l’argent, mais le secret est sur le long terme : gagner de nouveaux clients pour stabiliser leurs offres. TF1 | Reportage J. Corbillon, G. Barents, P. Veron