50 000 cas par jour : les paradoxes de la 5ème vague

La situation sanitaire est déroutante. Avec 75,7% des Français vaccinés, comment expliquer la nouvelle envolée de l'épidémie. Plus de 50 000 cas quotidiens sont actuellement recensés, le même niveau qu'il y a huit mois lors de la troisième vague. Le paradoxe est qu'avec le même nombre de personnes infectées. Il y a moins de patients en réanimation, 2 037 aujourd'hui, soit trois fois moins qu'le printemps dernier, grâce à la vaccination. Les hôpitaux sont loin d'être saturés, mais ils accueillent chaque jour de nouveaux malades, la plupart non-vaccinés comme un boulanger placé depuis treize jours sous oxygène dans l'hôpital marseillais où nous nous sommes rendus. "Moi, quelque part, j'étais confiné dans ma boulangerie. Du coup je me disais que ça ne pouvait pas m'atteindre. Je le regrette à 100%. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais directement", confie-t-il. L'autre particularité de cette cinquième vague, c'est que le virus circule beaucoup chez les enfants. Si le taux d'incidence dépasse 300 cas pour 100 000 habitants chez les adulte, il grimpe à plus de 800 chez les 6-10 ans.