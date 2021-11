52 ans de mystère : qui a volé la Nativité, l'un des plus beaux tableaux du Caravage ?

Dans la nuit pluvieuse de Palerme, ils ont commis l'irréparable. Un crime sans violence mais dont la Sicile ne s'est jamais remise. Ce 18 octobre 1969, deux hommes repartent de l'oratoire San Lorenzo avec dans leurs bras la Nativité, l'un des plus beaux du Caravage, une œuvre sacrée pour tous les Catholiques, peut-être disparue à jamais. Un demi-siècle plus tard, Bernardo Tortorici, président de l'Association des musées siciliens, n'a rien oublié de cette nuit maudite. Une cicatrice indélébile, ravivée chaque fois qu'il fait face au cadre en bois du tableau, désespérément vide. Pour ce passionné d'art, les malfaiteurs s'en sont pris à l'humanité toute entière. Retrouver le tableau est le combat de toute une ville. 52 ans se sont écoulés depuis le vol de la Nativité. Pourtant, aujourd'hui encore en Italie, ça reste une affaire d'Etat avec de nombreux policiers antimafias basés à Rome qui continuent à rechercher le tableau. Seule maigre certitude, le vol porte la signature de Cosa Nostra. La pieuvre sicilienne ne l'a jamais revendiquée. Mais plusieurs mafieux l'ont raconté au célèbre juge Falcone. Depuis, de nouveaux repentis ont donné d'autres versions tout autant invérifiables. Dans les années 70, la mafia avait même réclamé une rançon à l'Église et envoyé des morceaux de la Nativité à un prêtre sicilien. L'enquête est internationale. Même le FBI américain a placé la Nativité en tête des œuvres d'art les plus recherchées au monde. Sa valeur dépasserait désormais les 100 millions de dollars. Alors, la traque sans relâche du tableau mobilise même le Parlement italien. En 2015, le tableau est revenu à la vie. Les experts se sont basés sur des photos en piètre état pour reproduire Jésus, Saint-Laurent et Saint-François comme le Caravage les avait peints quatre siècles plus tôt. Une reproduction remarquable mais les Catholiques siciliens, eux, restent inconsolables. TF1 | Reportage G. Brennier, C. Biet, B. Bedarida, E. Bliard