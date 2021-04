60 ans de recherche : la saga de l'ARN messager

Dans la course au vaccin, une méthode s'est avérée la plus rapide et la plus fiable. Son nom, l'acide ribonucléique, l'ARN messager. Cette molécule fait aujourd'hui la fortune de deux laboratoires américain et allemand. Mais la découverte fondamentale a été faite en France. Paris 1961, trois chercheurs de l'Institut Pasteur formulent une hypothèse. Et si pour fonctionner, nos cellules avaient besoin d'un mode d'emploi pour fabriquer les bonnes protéines ? Pour Jacques Monod, François Jacob et André Lwoff, ce plan de fabrication, c'est l'ARN messager. Ils mettent en évidence cette molécule chargée de transmettre à chaque cellule le bon code génétique. Cette découverte majeure leur valut en 1965 le prix Nobel de médecine. Mais 60 ans plus tard, les premiers vaccins contre le Covid-19 sont mis au point par un couple de chercheurs allemands et grâce à une biochimiste hongroise, Katalin Kariko, spécialisée dans la technique ARN messager, qui reconnaît à la France un rôle de pionnier. "Vous devez savoir que les scientifiques français ont été très importants. Ils ont été les premiers à évoquer un vaccin à base d'ARN en 1993, mais ils n'ont sans doute pas eu les fonds nécessaires pour aller au bout de leurs idées", dit-elle. Katalin Kariko pourrait bien obtenir le prochain prix Nobel de médecin, 60 ans après la découverte française de l'ARN messager. Mais pour un vaccin français, il faudra patienter encore un peu. Sanofi et Pasteur, les deux laboratoires français devraient commercialiser leurs vaccins d'ici la fin de l'année, mais aucun n'a opté pour l'ARN messager. Découvrez la suite de cette saga dans la vidéo en tête de cet article.