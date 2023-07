657 policiers blessés, ils témoignent

La violence franchit un cap en banlieue lyonnaise cette nuit du vendredi 30 juin. Certains émeutiers sont armés de kalachnikovs. D'autres tirent sur la police avec des fusils de chasse, résultat, quatre policiers sont blessés. L'un d'entre eux a accepté de témoigner par téléphone. Pour préserver son anonymat, sa voix a été modifiée. Il s'agit de Thierry, brigadier-chef : "Ce degré de violence, on ne l'a jamais atteint. Les émeutiers veulent vraiment en découdre, et c'est vraiment pour nous faire du mal". Blessé par des éclats de plomb à la jambe, il sera à nouveau posté dans les mêmes quartiers qu'hier. Depuis mardi, les forces de l'ordre sont visées quotidiennement par des tirs de mortiers d'artifices ou rouées de coups, à même le sol. A Marseille, un policier est inconscient par terre. Il ne travaillait pas ce soir-là, mais il a été reconnu et passé à tabac. Dans le département du Doubs, Yves Cellier, directeur départemental de la sécurité publique du Doubs (DDSP), protégeait une intervention des pompiers lorsqu'il a été attaqué. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Bertrand, M. Bajac, M. Poujol