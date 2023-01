67 morts au Népal : un crash et des questions

Un avion anormalement bas, qui décroche brutalement sur son aile gauche quelques secondes à peine avant de se crasher. Filmé par un vidéaste amateur, le bimoteur s’écrase peu avant 11 heures, heure locale. Immédiatement, les témoins de la scène se précipitent pour intervenir. L’avion de la compagnie Yeti Airlines est parti de la capitale Katmandou. Il se rendait à Pokhara dans le centre du pays à 20 minutes de vol seulement. La ville est l’une des principales portes d’entrée pour tous les amoureux du trek. Sur les 68 passagers, on compte d'ailleurs quinze étrangers, dont un Français. À l’aide de moyens dérisoires, les secours s’organisent dans les plus grandes difficultés. Le Népal est pointé du doigt comme l’un des pires pays où prendre l’avion. Avec ses pistes d’atterrissage parmi les plus dangereux du monde, mais pas seulement. ”Il y a très probablement une erreur humaine, un problème de formation, de compétence. Il faut quand même avoir en tête que cette compagnie aérienne est sur la liste noire des compagnies, en tout ce qui concerne à la fois l’état des avions, mais aussi, l'entraînement des équipages” rapporta Iza Bazin. L'Union européenne interdit d’ailleurs à tous les transporteurs népalais d’accéder à son espace aérien. TF1 | Reportage H. Dreyfus