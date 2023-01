67 morts dans un crash au Népal

La scène, extrêmement rapide, a lieu à 10h50, heure locale. Sur une vidéo amateure, l'avion est déjà très bas lorsqu'il bascule, lorsqu'il tente peut-être une dernière manœuvre. Quelques minutes plus tard, la carcasse est disloquée, en feu. L'urgence pour les secouristes népalais, c'est d'éteindre les dernières flammes pour sauver tous ceux qui peuvent encore l'être. Les habitants, amassés autour du brasier, tentent d'aider. Ils dégagent des morceaux de carlingue. Les premiers corps sont alors évacués. L'avion de la compagnie Yeti Airlines est parti de la capitale Katmandou. Il se rendait à Pokhara, dans le centre du pays, 20 minutes de vol seulement, mais s'est écrasé juste avant son arrivée. Selon les autorités locales, sur les 72 passagers et membres de l'équipage, au moins 67 sont décédés. Quinze étrangers se trouvaient à bord, dont un Français. Nous ignorons pour l'instant s'il est en vie ou non. Les causes du drame sont inconnues. Les conditions météo étaient bonnes. Première hypothèse évoquée, un problème de moteur. Le constructeur de l'ATR 72, un appareil français, s'est d'ailleurs dit disponible pour aider les enquêteurs. TF1 | Reportage Q. Fichet