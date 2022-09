70 ans de règne : de l'empire au Brexit

À la naissance de la reine, l’empire est le plus vaste jamais bâti par l’homme : un quart de la population et de la surface du globe. Lorsqu’elle est couronnée en 1953, il s’est déjà considérablement rétréci. Pour maintenir l’influence britannique, son père avait créé le Commonwealth, une confédération avec les anciennes colonies. Elizabeth, par ses innombrables voyages et visites officielles, va en devenir la principale ambassadrice. Quel avenir il y aura pour le Commonwealth désormais ? Elle était encore la reine de seize États il y a un an. Mais en novembre dernier, la Barbade a baissé le drapeau de la couronne britannique, quittant définitivement la monarchie lors d’une cérémonie en présence du prince Charles. L’Australie pourra bientôt en faire de même. Diminué sur la scène internationale, le Royaume-Uni a aussi perdu de sa superbe sur le plan économique. En 1926, à la naissance d’Elizabeth, l’empire pèse plus de 20% de la richesse mondiale, moitié moins lors de son couronnement et à peine 3% aujourd’hui. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage L. Zajdela, C. Colin