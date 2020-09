70 cas de covid dans un Ehpad de l'Aveyron : que s'est-il passé ?

Un Ehpad de l'Aveyron a enregistré un taux de contamination absolument sidérant. Sur la centaine de personnes pensionnaires et soignants, 73 ont attrapé le coronavirus. Ce foyer de contamination intrigue beaucoup les autorités sanitaires. Depuis deux semaines, le virus a continué à circuler, malgré le respect des protocoles sanitaires depuis le printemps, les isolements et les équipements de protection changés entre chaque chambre. Comment expliquer une telle perte de contrôle ? Éléments de réponse avec nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.