700 000 tests par semaine : en a-t-on les moyens ?

Le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran a confirmé hier les 700 000 tests par semaine. Après des semaines de pénurie, si le matériel est désormais disponible, ce sont les bras qui manquent à présent sur le terrain. Pour faire face à la demande, les médecins des villes devraient être davantage sollicités. Les médecins généralistes eux, seront chargés de faire remonter à l'assurance-maladie le nombre de personnes testées positives. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.