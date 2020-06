76e anniversaire du D-Day : un seul camp de reconstitution militaire ouvert en Normandie

Le 76e anniversaire du Débarquement a été commémoré dans une ambiance différente de celle des années précédentes à cause de la crise du coronavirus. En Normandie, seul un camp de reconstitution militaire est resté ouvert, et encore, aucun étranger ne se trouvait sur place. Seuls des Français irréductibles, venant du Nord du pays ou de Bretagne, ont peuplé le camp à peine rempli. La fête a donc été un peu plus triste et plus terne qu'à l'accoutumée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.