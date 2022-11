78 ans après : les retrouvailles de Reginald et Huguette

Pour convoquer le passé, Reginald Pye est venu avec une tartine de confiture. Sa dernière rencontre avec Huguette date un peu, 78 ans exactement. Elle avait à l'époque quatorze ans et lui vingt et un. En juin 1944, le jeune Gallois débarque avec l'armée britannique en Normandie, sur la plage baptisée Sword Beach. Si l'opération militaire est un succès, le ravitaillement des troupes tarde un peu. Le conducteur de camion se retrouve bloqué dans le village de Vrigny avec son régiment. Dans ses réserves, un sandwich à la confiture et une conserve de poisson. De ses mots:"Huguette a surgi devant moi. Je lui ai tendu mon sandwich de confiture. Un moment après, je retourne dans la cabine de mon camion, elle avait déposé une gourde de lait et une photo d'elle en première communion" Une photo au dos de laquelle Huguette Geoffroy a pris soin d'écrire son nom et son âge. Reginald Pye la glisse pour toujours dans son portefeuille, déterminé à retrouver celle qui lui avait offert ce moment de réconfort. Un article de la presse locale française a finalement pu déclencher ces retrouvailles. TF1 | Reportage F. Leenknegt, C. Marchand, C. Cazilhac