7e ciel : des amoureux en chute libre

Leur définition de l’amour est résumée en une image, un saut dans l’inconnu, pourvu qu’ils soient deux et toujours main dans la main. Karine Joly forme depuis 18 ans un couple, au cœur bien accroché, avec Grégory Crozier. Ils ont eu le coup de foudre à 4 000 mètres d’altitude, une vie de haute voltige. Nous avons pu les rencontrer entre deux chutes libres devant leur centre d'entraînement parisien. Lorsque Karine et Grégory se jettent de l’avion, ils tombent dans le vide à 280 kilomètres heure durant 50 secondes. Rien ne doit être laissé au hasard, leur chorégraphie est répétée au sol. Ce sont des exercices de visualisation où chaque geste est calculé, chaque échange est primordial. Avant chaque saut, le passage dans ce qu’on appelle une soufflerie est obligatoire. Munis d’une combinaison et d’un casque, les champions passeront dans un immense tube en verre de quatorze mètres de haut et quatre mètres de diamètre. La technologie et la puissance sont similaires à celles utilisées pour tester l'aérodynamisme des formules un. TF1 | Reportage D. de Araujo, J.Y. Chamblay