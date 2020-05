8 mai : un cérémonial a minima

Pas de public et du gel hydroalcoolique au pupitre, le coronavirus s'est donc largement invité au sein des cérémonies du 8 mai. Commémorations réduites à leur plus simple expression, même si les symboles ont été préservés. À Paris, Emmanuel Macron avait invité ses deux prédécesseurs et un peu partout, les anciens combattants étaient représentés.