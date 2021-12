80 appareils vendus : le succès tardif du Rafale

La France vient de vendre 80 avions de chasse Rafale aux Émirats arabes unis. "C'est le plus gros contrat militaire à composante française de notre histoire. Celui que nous signons là", a déclaré vendredi matin Emmanuel Macron. Le Rafale, fleuron de l'aviation militaire française, s'exporte de plus en plus. Après l'Égypte, le Qatar, l'Inde, la Grèce et la Croatie, les Émirats arabes unis deviennent le sixième client étranger de la France qui a déjà vendu 236 Rafale. L'Indonésie et la Finlande discutent aussi de futurs d'achat. Les premiers Rafale, comme ceux de 1991, étaient difficiles à vendre, boudés face aux avions de chasse américains plus performants. Depuis, le Rafale s'est modernisé et la tendance semble s'inverser. " l'avion Rafale français, il est omnirôle, c'est un couteau suisse qui peut faire différentes sortes de missions là où les avions américains sont plus spécialisés", estime Hervé Grandjean, porte-parole ministère armées. La force de la France, c'est d'avoir prouvé sur le terrain la puissance de ses Rafale : mission de renseignements, frappe stratégique sur plusieurs terrains de guerre. L'avion de chasse a même réussi à voler pendant 12 heures sans jamais atterrir à l'aide de plusieurs ravitaillements en plein vol, un record. Autre argument, c'est une nouvelle version du Rafale, le F4, profondément amélioré sur le plan électronique qui sera livré. Il fait la fierté de l'industrie française grâce à ce nouveau contrat. C'est un nouveau souffle qui arrive à point nommé pour des centaines entreprises. À Val-d'Oise, le nouveau contrat est accueilli par les employés et le président du groupe Laroche, entreprise qui fabrique des petits composants du Rafale, comme un immense soulagement. "Vous imaginez un doublement des cadences qui laisse forcément supposer des recrutements importants dans les semaines, dans les mois à venir, pour les années à venir", explique son patron, Hervé Pouyet. Grâce à ce méga contrat, le groupe Dassault assure du travail à tous ses sous-traitants pendant au moins dix ans. Les premières livraisons de ces nouveaux modèles de Rafale aux Émirats arabes unis sont prévues pour 2027. TF1 | Reportage I. Bornacin