80 km/h : la valse des panneaux

La mise en place de la limitation de vitesse à 80km/h sur les routes secondaires a été un énorme point de crispation. Dans certaines régions, elle a apporté encore un peu plus de confusion à une situation déjà complexe. La mesure a vu de nombreux panneaux, non pas remplacés, mais s'ajouter aux anciennes limitations. Les automobilistes finissent par avoir des crampes dans les jambes.