80 morts à Hawaï : la détresse d'une île

Il ne reste plus rien. Les maisons en bois ont disparu. Dans la ville de Lahaina, les décombres fument encore. Le silence dans les rues désertes. Devant ce gymnase, à la nuit tombée, notre équipe rencontre des Français. Ces touristes dorment ici depuis trois jours sur un parking, en plein air. Les dons affluent. Les habitants de l’île acheminent des couvertures, de la nourriture et de l’eau potable. "Si vous regardez l’entraide aujourd’hui, c’est incroyable. Toute l’île s’est rassemblée. Des personnes font des dons et nous envoient de l’argent depuis le continent", confie un sinistré. Les systèmes d’eau locaux, eux, sont contaminés. Le feu n’est jamais loin. À quelques kilomètres de Lahaina, l’incendie a repris ce vendredi, obligeant certains habitants à évacuer de nouveau. Pour les rescapés, une question se pose : pouvait-on éviter ce drame ? Chaque reprise de feu est surveillée de très près. Hawaï a connu la catastrophe naturelle la plus meurtrière de son histoire. TF1 | Reportage V. Topenot, C. Ingold