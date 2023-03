800 000 contrats d'apprentissage !

Répétition générale pour Clara Milcendeau, 19 ans, agente immobilière en apprentissage. Sous les yeux de sa collègue, elle s'entraîne à mener la visite d’une maison. Bientôt, ce sera devant de vrais clients. Clara est en deuxième année de licence. Huit mois en entreprise, quatre mois en école. Son salaire, 1000 euros, dont la moitié est prise en charge par l’État. Forcément pour son patron, c’est une aubaine, même s’il nous assure que ce n’est pas sa motivation principale. Dans l’immobilier, dans les transports, l’industrie, le commerce, partout, l’apprentissage séduit de plus en plus. Il faut dire que les aides aussi augmentent. Désormais, la première année, embaucher un apprenti ne coûte quasiment rien aux entreprises. Quant aux profils, si la majorité suit des études courtes, la part de BAC+3 et BAC+5 ne cesse d’augmenter. Romain Vincent, par exemple, est en deuxième année de master en pharmacie. Il est en alternance au service qualité de cette startup qui fabrique des défibrillateurs utilisables par tous. Il touche presque 1 200 euros nets, indispensables pour payer son loyer à Paris, d’autant que sa fac, elle, est à Montpellier. Si tout se passe bien, il sera embauché en CDI à la fin de son contrat. En apprentissage, deux jeunes sur trois trouvent un emploi à l'issue de leur alternance. TF1 | Reportage T. Jarrion, O. Levesque