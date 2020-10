800 passagers bloqués sur un ferry à Sète : suspicions de Covid-19 à bord

Les 800 passagers d'un ferry, qui assure la liaison entre le Maroc et la France, ont bien failli ne pas débarquer en arrivant au port de Sète (Hérault). Des suspicions de Covid-19 à bord ont provoqué une confusion. Ces passagers n'ont pas compris la situation puisqu'ils ont fourni un test négatif avant d'embarquer. Même si le suspens a duré plusieurs heures, le bateau a finalement pu accoster ce dimanche.