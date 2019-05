89 millions de touristes : la France bat son propre record

La France conserve son rang et reste le pays le plus visité au monde. Quatre-vingt-neuf millions de touristes étrangers ont parcouru l'Hexagone en 2018. Dans la foulée, Paris regagne la première place mondiale pour l'accueil des congrès internationaux. Le tourisme d'affaires se porte bien également avec les salons. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.