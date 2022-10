92 morts en Iran : les femmes ne désarment pas

Au seizième jour de manifestation, les voiles volent encore. Des images arrivent d’Iran, au compte-goutte. L’accès à Internet est en partie coupé par le régime. Partout, c’est le même combat. Malgré les arrestations, malgré les annonces de nouveaux martyrs. Comme vendredi, une jeune fille de 17 ans est morte. Sa famille était sans nouvelle depuis une manifestation dix jours plus tôt. Selon les autorités, elle aurait fait une mauvaise chute. Depuis la mort de Masha Amini, 22 ans, tuée pour un voile mal positionné, on recense 92 morts et au moins un millier de personnes sont arrêtées par la police, des femmes comme des hommes. Cette mobilisation va au-delà des frontières, comme à Paris ce dimanche dans l’après-midi, elle marche pour son amie. La sociologue Morvarid Ayaz, arrêtée il y a deux semaines. Ses proches ne savent pas dans quelle prison elle se trouve. Il est difficile de parler, par peur de compromettre les siens. En Iran, toutes les générations manifestent coude-à-coude. TF1 | Reportage F. de Juvigny, A. Poupon