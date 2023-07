Line Renaud nous reçoit chez elle pour ses 95 ans

À quelques heures du coup d’envoi, le ton est donné. L’anniversaire de Line Renaud sera joyeux. La star fête ses 95 ans ce dimanche et elle compte bien s’amuser de son grand âge. Mais quel est le secret d’une telle vitalité ? “Jj’ai fait beaucoup de sport. J’ai mené les revues. J’ai pris des cours de danse. J’ai beaucoup travaillé, car le succès de tout, c’est le travail”, répond-elle. Un premier contrat signé à quinze ans, elle a été chanteuse, meneuse de revue, actrice au théâtre et au cinéma, 80 années de vie active et encore des projets. “Le jour où je ne peux plus retenir un texte, le jour où j’ai mal, quand je n’aurai plus envie d’avoir envie, comme dit Johnny, je m’arrêterai. Pour le moment, j’ai encore envie”. Line Renaud a encore en tête de jouer un dernier film et d’écrire un livre. Elle mène encore ses combats contre le sida et pour le droit de mourir dans la dignité. Tous les jours, elle s’inquiète de l’actualité. “On ne sait pas où l'on va. Ça m'effraie. La France va mal, et ça me fait mal au cœur, car c’est le plus beau pays du monde. TF1 | Reportage S. De Vaissière, E. Fourny