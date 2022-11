974 conteneurs pour un stade

La rencontre France-Danemark va se dérouler dans l'un des stades les plus étonnants de cette compétition. Le Qatar montre du droit pour le bilan de carbone de cette Coupe du Monde. On en a fait un symbole de vertu écologique. Son nom : le 974. Il est composé de conteneurs entièrement démontables. C'est un mécano géant qui ferait bien rêver des enfants. C'est la vitrine de cette Coupe du Monde. Comme l'indicatif international du Qatar, 974 conteneurs sont empilés ici. Tout le monde se demande comment ça tient, ou encore comment empiler des cubes pour former un cercle. En effet, c'est le port de Doha, tout proche, qui a inspiré cette construction. Les buvettes, les toilettes, même les ascenseurs, tout est en conteneur maritime recyclé. Une enceinte entièrement démontable qui fait la fierté des organisateurs du Mondial. "Il pourra être complètement démantelé, et grâce à la manière dont il a été pensé, on pourra le reconstruire avec ses 40 000 places ici, au Qatar ou ailleurs dans le monde. Cela prouve notre engagement pour la planète", explique Mohamed Al Atwan. Le succès de ce stade est tel, que les Qataris pourraient décider finalement de le conserver. TF1 | Reportage S. Rang des Adrets, A. Barrier