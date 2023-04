À 14 ans, il est soupçonné de préparer un attentat

L'adolescent a été arrêté par les forces de l'ordre à son arrêt de bus quotidien pour aller au lycée, ce mardi 4 avril dernier. Un dispositif hors norme, dans le village de Rosenau (Haut-Rhin), proche de la frontière allemande. Abasourdi, car il n'a que quatorze ans. Mais les enquêteurs ont découvert qu'il est en lien avec Daesh. Selon nos informations, il a échangé avec un combattant en Syrie et a demandé des renseignements sur la fabrication de bombes. À son domicile en effet, de nombreux produits explosifs artisanaux sont retrouvés. Aux enquêteurs, il dit s'amuser depuis petit avec ces expériences et nie tout projet d'attentat. D'après une source proche du dossier, d'autres éléments intriguent les enquêteurs. Le code d'accès de son téléphone portable est "11 septembre 2001", une blague selon lui. Auprès de ses camarades, il dit vouloir faire exploser le lycée. Là encore, de l'humour selon lui. Mais son profil est évidemment une recrue de choix pour les Djihadistes. Le jeune homme a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire dans un centre fermé. TF1 | Reportage E. Lefebvre, M. Belot, J. Rieg-Boivin